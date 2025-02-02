Erol Evgin: Samimiyet En Zoru

DAKİKLİĞİ VE SAMİMİYETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Erol Evgin, her zaman son derece dakik bir isim. Planladığımız zamanda stüdyoya geliyor. “Hayatta en önemli ve zor şeylerden biri samimi, içten olmak” diyen sanatçı, sahne performansıyla da uyumlu olarak son derece kibar ve içten biri. Dinleyicisi onu izlerken, beyefendi tavırları ve ses tonuyla adeta büyüleniyor. Cildi ise sanki dondurulmuş gibi görünmesiyle yaşlanmıyor gibi.

HİKÂYESİYLE ETKİLİ BİR PROFİL ÇİZİYOR

Fotoğraf çekimine geçmeden önce sohbetimize başlıyoruz. “Erol Bey, o kadar düzgün bir hayat hikâyeniz var ki, insan size soru hazırlamakta zorlanıyor…” diyorum. “Teşekkürler Hakancığım” cevabını alıyorum.