Erol Köse’nin Şüpheli Ölümünün Ayrıntıları Ortaya Çıktı

İSTANBUL’DA KALP KIRAN OLAY: ÜNLÜ YAPIMCI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Sarıyer İlçesi Maslak bölgesinde, Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse, 16 katlı bir binadan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerinde yerde yatan bir kişi gören çevredekiler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında, Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYDEDİLDİ

Olayın “şüpheli ölüm” olarak kaydedilmesi üzerine, Erol Köse ile ilgili çeşitli bilgiler edinildi. Arkadaşları, Erol Köse’nin son zamanlarda bazı psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle yaklaşık üç aydır evinden dışarı çıkmadığını aktardı. Olay sonrası yapılan araştırmalarda Köse’nin evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir not bulundu. Bu notta, ‘ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın’ şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse’nin geride bıraktığı bir diğer not ise vasiyetine dair detayları içeriyor. Notta, “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin.” ifadeleri yer alıyor. Şarkıcı Yaşar İpek, Erol Köse’yi uzun yıllardır tanıdığını belirterek, “Birkaç yıl önce aynı sitede oturuyorduk. Gelişmeler karşısında şoktayım.” dedi. İpek ayrıca, Erol Köse’nin 1 hafta önce MSG’den eserlerinin haklarını kızına devrettiğini ifade etti.

CENAZE TÖRENİ BELİRLENDİ

Erol Köse için düzenlenecek cenaze programı da belli oldu. Cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.