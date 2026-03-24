İran Saldırıları Akaryakıt Fiyatlarını Etkiliyor

ABD VE İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI KÖRFEZİ ATEŞE ATIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılar, Körfez bölgesindeki gerginliği artırarak bölgeyi ateş çemberine sokmuş durumda. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı, İran kontrolünde bulunuyor. Bu durum, sürdürülen savaş nedeniyle Boğaz’dan geçişlerin imkansız hale gelmesine sebep oluyor ve arz kesintileri sonucu petrol fiyatlarında olumsuz yansımalar yaşanıyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarının dengesiz seyir izlemesi ve artış trendinde olması, akaryakıt fiyatları üzerinde önemli hareketlilik oluşturdu. Motorin fiyatları 81 liraya yaklaşarak dikkat çekerken, yarından itibaren motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacağı açıklandı. Yapılacak indirimlerin yüzde 75’i Eşel Mobil Sistemi doğrultusunda ÖTV iadesi olarak geri alınırken, kalan yüzde 25 oranı pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

SON KARAR ÜST MAKAMLARDAN GELECEK

Ancak, akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin ne zaman ve ne miktarda olacağı konusundaki nihai kararın, üst makamlar tarafından alınacağı belirtildi. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.