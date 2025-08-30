Ersoy Duyurdu: Atatürk’ün İlk Görüntüsü Paylaşıldı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI’DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsüne yer verdi.

ATATÜRK’ÜN TARİHİ GÖRÜNTÜSÜ

Bakan Ersoy, paylaşımında “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Ersoy, 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen görüntüde Ulu Önder’in Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklar ile görüldüğünü belirtti. Bakan, bu eşsiz görüntüyle birlikte aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” diye ekledi.