Ersun Yanal’a Protesto İddiası Tırmanıyor

PROTESTO ETKİSİ

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor’a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler’de, Teknik Direktör Ersun Yanal’a yönelik protestolar gündeme geldi. Amed Sportif Faaliyetler taraftarı, Pendikspor mücadelesinde tecrübeli teknik direktörü hedef alarak istifa çağrısında bulundu.

PURSUDAKİ SIKINTILAR

Geçtiğimiz 10 haftada 13 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki sıralamada 15. konumda kaldı. Bu sonuçlar, takımda yaşanan sorunların daha da belirgin hale gelmesine sebep oldu. Taraftarlar, takımın performansındaki düşüşe tepki göstererek değişim talep ediyor.