Erzincan’da 100 Sanatçı Buluştu

ERZİNCAN YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla gerçekleştirilen Erzincan Yaşayan Miras Festivali, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğiyle organize edildi. Festival, 17 farklı ilden Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ve yaklaşık 100 sanatçıyı bir araya getirerek büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Festivalin açılışı, 15 Ağustos Cuma günü Dörtyol Meydanı’nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

GELENEKSEL SANATLAR VURGUSU

Festival çerçevesinde; Mücevher Sâdekârlığı, Deri İşleme, Çömlekçilik, Bakır Tel İşleme, Tespih Yapımı, Cam Üfleme, Çini, Kilim Dokumacılığı, Filografi, Sedefkârlık, Kutnu Dokuma gibi birçok geleneksel sanat dalı tanıtıldı. Ayrıca, sanatçı Sema Kansu’nun bakır tel işleme eserleri, “Anadolu’dan Düşler: Bakırın Hikayesi” defilesiyle izleyicilerle buluştu. Etkinlik ayrıca, Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Anadolu’nun Bakırcıları Erzincan’da” organizasyonu ile farklı bölgelerden gelen ustaları bir araya getirdi.