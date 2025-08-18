Gündem

Erzincan’da 100 Sanatçı Buluştu

erzincan-da-100-sanatci-bulustu

ERZİNCAN YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla gerçekleştirilen Erzincan Yaşayan Miras Festivali, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğiyle organize edildi. Festival, 17 farklı ilden Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ve yaklaşık 100 sanatçıyı bir araya getirerek büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Festivalin açılışı, 15 Ağustos Cuma günü Dörtyol Meydanı’nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

GELENEKSEL SANATLAR VURGUSU

Festival çerçevesinde; Mücevher Sâdekârlığı, Deri İşleme, Çömlekçilik, Bakır Tel İşleme, Tespih Yapımı, Cam Üfleme, Çini, Kilim Dokumacılığı, Filografi, Sedefkârlık, Kutnu Dokuma gibi birçok geleneksel sanat dalı tanıtıldı. Ayrıca, sanatçı Sema Kansu’nun bakır tel işleme eserleri, “Anadolu’dan Düşler: Bakırın Hikayesi” defilesiyle izleyicilerle buluştu. Etkinlik ayrıca, Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Anadolu’nun Bakırcıları Erzincan’da” organizasyonu ile farklı bölgelerden gelen ustaları bir araya getirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşları yüzde 23 artışla güncellendi. Bu zam, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Manşet

Montella, Türk vatandaşlığı teklifini bekliyor

Montella, Dünya Kupası'na katılım sürecinde temkinli olunması gerektiğini vurguladı; takımın hedefinin ilk maçı geçip, aşama aşama ilerlemek olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.