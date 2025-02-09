Erzincan’da 500 Kişiye Sepet Örme Eğitimi

SEPET ÖRME SANATIYLA YENİDEN HAYAT BULUYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, geleneksel lavaş ekmeğini tandıra yapıştırmak için kullanılan içi ot veya parça kumaşla doldurulmuş yastık olan rapatadan esinlenerek sepet örmeye başlayan Merve Aksun (33), bu alanda önemli bir katkı sağlıyor. Erzincan’ın Üzümlü İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde 500 kişiye sepet örmeyi öğreten Aksun, geleneksel sepet örme sanatını canlandırıyor. Takı tasarımı konusunda usta öğretici olarak görev yapan Aksun, babaannesinden miras kalan rapatayı modern bir yorumla ev eşyalarına ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

500 KİŞİYE SEPET ÖRME DERSİ VERİYOR

Merve Aksun, sepet örme konusunda usta öğretici unvanını kazanarak bu alanda çeşitli kurslar düzenliyor. Son üç yılda yaklaşık 500 kişiye sepet örme eğitimi veren Aksun, eğitim sürecinin yanı sıra, rapatayı günümüze taşımak amacıyla çalışmalar yapıyor. “Ekmek pişirmede kullanılan rapatayı yeniden hayata geçirmek için uğraşıyorum. Bizim kültürümüzün bir parçası olan bu ürünü yapabilmek için önce sepet örme eğitimi aldım, ardından da birçok kişiye eğitim verdim. Amacımız Erzincan’da herkese ulaşmak ve bu kültürü paylaşmak,” diyor Aksun.

MODERN MALZEMELERLE YENİ TASARIMLAR

Aksun, sepetlerin doğal malzemelerle yapıldığını ancak günümüz koşullarında daha modern ürünler elde edebilmek için Asya’ya özgü palmiye ‘rattan’ malzemesini kullandıklarını belirtiyor. Yine, ürün yelpazesi ekmeklik sepetlerden aynalara, tepsilere ve dekoratif ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazeye sahip. “Kursa katılanlar başlangıçta zorlanıyor, ama emeklerinin karşılığını aldıkça yaptıkları işten büyük bir keyif alıyorlar. Bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı,” diyor Aksun.