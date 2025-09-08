Gündem

Erzurum’da Çatı Çöktü: 3 Ölü

erzurum-da-cati-coktu-3-olu

ÇATININ ÇÖKME SEBEBİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Porsuk Mahallesi’nde yer alan bir evin çatısı, henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden çökmüş durumda. Olay yerine hızla itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirilmiş.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Çöken çatının altında kalan 5 kişi, yapılan çalışmalar sonucunda ekipler tarafından kurtarılıyor. Ne yazık ki, bu olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirleniyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatılmış durumda.

