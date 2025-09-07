Gündem

Erzurum'da Evin Çatısı Düştü: 3 Ölü

erzurum-da-evin-catisi-dustu-3-olu

HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇATI ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre, Porsuk Mahallesi’nde bulunan bir evin çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayın meydana gelmesiyle birlikte itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine yönlendirilmiş durumda.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çöken çatının altından yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ancak, ne yazık ki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere hızla kaldırılıyor. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

