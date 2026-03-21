Erzurum’da Gece Vahşeti: Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, gece yarısı herkesin yüreğini ağza getiren bir olay yaşandı. Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak’ta meydana gelen vakada, yerde yatan bir şahsın hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri, hemen durumu acil bir çağrı merkezi aracılığıyla bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, anında müdahale için harekete geçti.

KAN DONDURAN İNCELEME

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, sokakta yatan kişinin boğazının kesildiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay sonrası çevrede güvenlik tedbirleri artırılırken, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da, olayın hemen ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.