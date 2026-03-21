Erzurum’da Gece Yarısı Boğazı Kesilmiş Ceset Bulundu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gece yarısı dehşet verici bir olay yaşandı. Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak’ta meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan bir kişi gören mahalle sakinleri, hemen acil servis ile iletişime geçti. Olay yerine intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda, sokakta yatan şahsın boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olay sonrası, çevrede güvenlik tedbirleri yükseltildi ve olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.