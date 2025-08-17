“Erzurum’da Şerit İhlali Kazası!”

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde yaşandı. Tortum istikametinden Erzurum yönüne giden Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, bilinmeyen bir şerit ihlali ile karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin’in idaresindeki 34 ES 7768 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç da büyük hasar gördü ve demir yığını haline dönüştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Diğer sürücülerin yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için müdahalelerde bulundu ve bu kişileri sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontroller sonucunda, otomobil sürücüsü Cengiz Atalay ile araçta bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI VE HASTANEYE KALDIRILANLAR

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile yolcuları Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin, olay sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.