Eşek Adası Cennet Gibi Bir Yer!

Ege Denizi’nde gizli bir hazinelerden biri olan Eşek Adası (Agathonisi), doğa tutkunları ve sessizlik arayan gezginler için gerçek bir cennet niteliğinde. Türkiye sahillerine yalnızca birkaç deniz mili mesafede bulunmasına rağmen, hâlâ pek çok kişi için keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik olarak kalıyor. Adını adada bir zamanlar serbestçe dolaşan yaban eşeklerinden alan bu küçük ve sevimli ada, kalabalık tatil merkezlerinden uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir kaçış imkânı sunuyor. Elektriğin güneş panelleriyle sağlandığı ve doğal yapının büyük ölçüde korunduğu bu adada, teknoloji ile bağlantıyı koparıp doğayla yeniden bütünleşmek mümkün.

UNUTULMAZ GÜZELLİKLERİ İLE MÜKEMMEL BİR DOĞA KAÇAMAĞI

Eşek Adası’nın en büyük çekiciliği, bakir koyları, berrak denizi ve balıkçı köylerini andıran sade atmosferi. Ziyaretçiler burada denize girip serinleyebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve taze deniz ürünleri sunan küçük yerel restoranlarda keyifli bir molanın tadını çıkarabilir. Ayrıca, ada fotoğraf tutkunları için de eşsiz manzaralar sunuyor.

HUZURUN GÖZBEYAZI DESTİNASYONU

İlgiyi her geçen yıl artırmasına rağmen, Eşek Adası hâlâ büyük turizm akınlarına kapılmamış nadir bölgelerden biri olma özelliğini devam ettiriyor. Bu durum, huzur arayan gezginler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Ege’nin ortasında, sessizliğin ve sadeliğin en güzel örneklerini sunan Eşek Adası, kesinlikle keşfedilmeye değer bir tatil durağı.

EŞEK ADASI’NA NASIL GİDİLİR?

1. Didim veya Kuşadası’ndan Tekne Turları: Yaz sezonunda Didim, Kuşadası ve zaman zaman Bodrum’dan günübirlik tekne turları düzenleniyor. Bu turlar genellikle sabah saatlerinde hareket ediyor ve adada birkaç saat geçirdikten sonra aynı gün geri dönülüyor. Pasaport ve Schengen vizesi zorunludur çünkü ada Yunanistan sınırları içindedir.

2. Yunan Adaları Üzerinden Geçiş: Samos veya Patmos gibi diğer Yunan adalarına ulaştıktan sonra, yerel feribotlarla Agathonisi’ye geçebilirsiniz. Bu yöntem, daha çok Yunan adalarını ziyaret eden turistler için uygun.

3. Özel Tekne veya Yat: Türkiye’den kendi teknesiyle yola çıkanlar için ada popüler bir durak haline geliyor. Ancak gümrük işlemleri için Türkiye’den çıkış yapıp Yunanistan’da giriş yapmak gereklidir. Tekneyle giriş yapanların Yunan kıyı güvenlik kurallarına uyması zorunludur.