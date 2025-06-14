Eşek Adası, huzurlu bir cennet

EGE DENİZİ’NDEN BİR CENNET: EŞEK ADASI

Ege Denizi’nin masmavi suları arasında parlayan Eşek Adası (Agathonisi), doğa severler ve huzur arayan gezginler için gerçek bir cennet haline geliyor. Türkiye kıyılarına yalnızca birkaç deniz mili mesafede yer alan bu küçük ada, hâlâ birçok kişi için keşfedilmemiş bir rota olabiliyor. Adını, geçmişte adada serbestçe dolaşan yaban eşeklerinden alan bu sevimli ada, kalabalık tatil yerlerinden kaçmak isteyenler için huzurlu bir saklanma yeri sunuyor. Adada elektrik, güneş panelleri ile sağlanıyor ve doğal yapısı büyük ölçüde korunuyor. Bu durum, teknolojiden uzaklaşarak doğaya yeniden bağlanma imkânı sunuyor.

Eşek Adası’nın en büyük çekim noktası, bakir koyları, berrak denizi ve balıkçı köylerini hatırlatan sade atmosferi. Ziyaretçiler burada denize girebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve küçük yerel lokantalarda taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilir. Ayrıca ada, fotoğraf tutkunları için birbirinden eşsiz manzaralar sunuyor.

HUZURLU BİR KAÇIŞ NOKTASI

Artan ilgiye rağmen, Eşek Adası hâlâ büyük turizm akımlarından etkilenmemiş nadir yerlerden biri olarak kalıyor. Bu durum, huzur arayan gezginler için ideal hale getiriyor. Ege’nin ortasında sunduğu sessizlik ve sadelik ile Eşek Adası, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir tatil noktası.

EŞEK ADASI’NA NASIL GİDİLİR?

Didim veya Kuşadası’ndan Tekne Turları: Yaz sezonunda bu bölgelerden günübirlik tekne turları düzenleniyor. Genellikle sabah saatlerinde hareket eden bu turlar, adada birkaç saatlik bir mola veriyor ve aynı gün dönüş yapılıyor. Pasaport ve Schengen vizesi gereklidir çünkü ada Yunanistan sınırlarına dahildir.

Yunan Adaları Üzerinden Geçiş: Samos veya Patmos gibi diğer Yunan adalarına ulaştıktan sonra, yerel feribotlarla Agathonisi’ye geçmek mümkün. Bu yöntem, daha çok Yunan adalarını dolaşmak isteyen turistler için uygun oluyor.

Özel Tekne veya Yat: Türkiye’den kendi teknesiyle yola çıkanlar için Eşek Adası popüler bir durak. Ancak, gümrük işlemleri için Türkiye’de çıkış yapıp Yunanistan’da giriş yapmaları gerekiyor. Tekneyle giriş yapanların, Yunan kıyı güvenlik kurallarına uyması zorunlu.