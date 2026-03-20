Esendere Sınır Kapısı Bayramda Sakin Günler Geçiriyor

Orta Doğu’daki artan bölgesel gerginlik ve güvenlik tehditleri nedeniyle sınır hatlarında alınan önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İran tarafındaki Urmiye-Sero Gümrük Kapısı yetkilileri tarafından alınan kısıtlama kararının akabinde, Yüksekova’daki Esendere Gümrük Kapısı’nda yolcu trafiği düzenlemeye tabi tutuldu.

GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLERDE KISITLAMA

Güvenlik endişeleri doğrultusunda alınan karar neticesinde, sınır kapısında ticari araç geçişlerinin sürdüğü, fakat günübirlik yolcu geçişlerine kısıtlama getirildiği bildiriliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla, ülkelerine dönmelerine kontrollü şekilde izin veriliyor. Bu bağlamda, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geçişine, Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ise ülkelerine dönüşüne olanak tanınıyor.

BAYRAMDA HUZUR HAKİM

Normal koşullarda Ramazan Bayramı dönemlerinde yoğun bir yolcu trafiği gözlemlenen sınır hattı, bu yıl ise tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Bölgedeki gerginlik ve İran’da ilan edilen 40 günlük yas nedeniyle sınırın karşı tarafına asılan büyük siyah bayraklar dikkat çekiyor. Hem artan güvenlik önlemleri hem de yas süreci dolayısıyla, Esendere ve Sero gümrük kapıları, Ramazan Bayramı’nı sessiz bir atmosferle geçiriyor.

