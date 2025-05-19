“Esenköy’de Akaryakıt İstasyonunda Şiddet!”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Dün saat 16.00 sıralarında, Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, P.D. isimli kadın, tanımadığı bir kişiyle tartışma yaşamaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte saldırgan, kadına fiziksel şiddet uygulamaya başladı. P.D., bu durumdan kaçmak için istasyonun market bölümüne sığınmayı denedi, ancak burada da saldırganın tekme ve yumruk darbeleriyle şiddeti devam etti. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle olay sona erdi ve P.D. hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ

Akaryakıt istasyonundaki şiddet anları, güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. Görüntülerde, P.D.’nin ilk olarak pompaların bulunduğu alanında saldırıya uğradığı, ardından market bölümüne kaçmaya çalıştığı ancak burada da şiddete maruz kaldığı açık bir şekilde görülüyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla saldırganın elinden kurtulmayı başaran P.D., daha sonrasında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Emniyetteki ifadesinde, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını vurguladı.