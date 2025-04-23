Esenler’de 3 Katlı Bina Tahliye Edildi

ÇATI PARÇALARI DÜŞTÜ

Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak’taki 3 katlı eski bir binanın çatısından kopan parçalar yola düştü. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla birlikte hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis, çatı parçalarının düştüğü bölgenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler, binada oturan kişileri güvenlik amacıyla tahliye etti. Şehirdeki bir deprem sonrası bu binanın zarar gördüğü yönünde tahminler mevcut ve incelemeler halen devam ediyor.