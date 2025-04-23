Gündem

Esenler’de 3 Katlı Bina Tahliye Edildi

esenler-de-3-katli-bina-tahliye-edildi

ÇATI PARÇALARI DÜŞTÜ

Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak’taki 3 katlı eski bir binanın çatısından kopan parçalar yola düştü. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla birlikte hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis, çatı parçalarının düştüğü bölgenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler, binada oturan kişileri güvenlik amacıyla tahliye etti. Şehirdeki bir deprem sonrası bu binanın zarar gördüğü yönünde tahminler mevcut ve incelemeler halen devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

6.2 Mw Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi!

Kocaeli Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremin sismik verilerini analiz ederek sesin, ana şok sırasında enerjiyi temsil eden spektral güç yoğunluğuyla başlangıçta tiz olduğunu açıkladı.
Flaş

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası okullar tatil edilince, birçok kişi araçlarıyla yola çıktı. Bu durum, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik sıkışıklığına neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.