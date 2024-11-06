“Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in İtirazı”

ÖZER’İN TUTUKLANMASI SONRASI CHP’DEN AÇIKLAMALAR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile birlikte Özer’in avukatları Serbülent Özavcı, Şevki Tuçi ve kızı avukat Seraf Özer Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Özer’in avukatları, 40 sayfalık tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

PARA TRANSFERİ İDDİASI YALANLANDI

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “50 milyon liralık bir para transferi olmadığını” belirterek, “Çok kolay bir incelemeyle anlaşılabilecek bir şey tutuklamaya konu edildi.” ifadelerini kullandı. Bakan, tutuklulukla ilgili sürecin şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

GEÇMİŞE DAYANAN GÖRÜŞME İDDİALARI

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme iddiasını değerlendiren Bakan, “Remzi Kartal görüşmesi hemşehrisi olan ve geçmişte milletvekilliği yaptığı buradan tanıdığı; ama bir HTS kaydı yok, görüşme içeriği yok.” dedi. Ayrıca Bakan, bu görüşmenin çok eskiye, 12-13 yıl öncesine dayandığını ifade etti. Özellikle politikacıların her gün yüzlerce telefon görüşmesi yaptığını belirten Bakan, “Her telefonu açmaya çalışıyoruz. Bu iddia da bir tutuklama gerekçesi olamaz.” şeklinde konuştu.