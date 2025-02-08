Esenyurt, Çoğu İlden Daha Kalabalık

NÜFUS VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024 yılında Türkiye nüfusu geçen yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Türkiye’nin yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul’un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. İstanbuldaki ilçelerden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. 2023’te 978 bin 7 nüfusa sahip olan ilçenin nüfusu 2024’te 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı.

ESENYURT’UN YERİ DEĞİŞMEDİ

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye’deki 57 şehri geride bıraktı. Geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de bulunuyor. 2023’te ikinci sırada yer alan Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada Ankara’nın Çankaya ilçesi bulunuyordu. Çankaya, nüfus artışıyla 2024’te Şahinbey’i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Çankaya’nın nüfusu 947 bin 330 olurken, Şahinbey 946 bin 812 kişiyle onu takip ediyor. Dördüncü sırada, Ankara’nın Keçiören ilçesi 932 bin 128, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi ise 888 bin 696 nüfusa sahip. En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul’un 4, Ankara ve Gaziantep’in 2’şer, Bursa ve Adana’nın da birer ilçesi yer alıyor.

DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇELERİN DURUMU

Konya’nın Yalıhüyük ilçesi, 1.678 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl’ün Yayladere ilçesi 1.996, Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi 2.034 kişiyle Yalıhüyük’ü izliyor. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi 2.156, Eskişehir’in Han ilçesi 2.164 kişiyle en az nüfusa sahip diğer ilçeler olarak sıralanıyor. 2024 yılı itibarıyla en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçelere dair bazı veriler şöyle:

En yüksek nüfuslu 10 ilçe;

Esenyurt 988.369

Çankaya 947.330

Şahinbey 946.812

Keçiören 932.128

Şehitkamil 888.696

Osmangazi 885.441

Küçükçekmece 789.033

Seyhan 786.931

Pendik 749.356

Ümraniye 727.819

En düşük nüfuslu 10 ilçe;

Hemşin 2.422

Bayramören 2.362

Yenişarbademli 2.251

Otlukbeli 2.186

İnhisar 2.168

Han 2.164

Kofçaz 2.156

Kızılören 2.034

Yayladere 1.996

Yalıhüyük 1.678