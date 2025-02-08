Esenyurt, Çoğu İlden Daha Kalabalık

NÜFUS VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024 yılında Türkiye nüfusu geçen yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Türkiye’nin yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul’un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. İstanbuldaki ilçelerden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. 2023’te 978 bin 7 nüfusa sahip olan ilçenin nüfusu 2024’te 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı.
ESENYURT’UN YERİ DEĞİŞMEDİ
Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye’deki 57 şehri geride bıraktı. Geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de bulunuyor. 2023’te ikinci sırada yer alan Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada Ankara’nın Çankaya ilçesi bulunuyordu. Çankaya, nüfus artışıyla 2024’te Şahinbey’i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Çankaya’nın nüfusu 947 bin 330 olurken, Şahinbey 946 bin 812 kişiyle onu takip ediyor. Dördüncü sırada, Ankara’nın Keçiören ilçesi 932 bin 128, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi ise 888 bin 696 nüfusa sahip. En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul’un 4, Ankara ve Gaziantep’in 2’şer, Bursa ve Adana’nın da birer ilçesi yer alıyor.
DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇELERİN DURUMU
Konya’nın Yalıhüyük ilçesi, 1.678 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl’ün Yayladere ilçesi 1.996, Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi 2.034 kişiyle Yalıhüyük’ü izliyor. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi 2.156, Eskişehir’in Han ilçesi 2.164 kişiyle en az nüfusa sahip diğer ilçeler olarak sıralanıyor. 2024 yılı itibarıyla en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçelere dair bazı veriler şöyle:
En yüksek nüfuslu 10 ilçe;
Esenyurt 988.369
Çankaya 947.330
Şahinbey 946.812
Keçiören 932.128
Şehitkamil 888.696
Osmangazi 885.441
Küçükçekmece 789.033
Seyhan 786.931
Pendik 749.356
Ümraniye 727.819
En düşük nüfuslu 10 ilçe;
Hemşin 2.422
Bayramören 2.362
Yenişarbademli 2.251
Otlukbeli 2.186
İnhisar 2.168
Han 2.164
Kofçaz 2.156
Kızılören 2.034
Yayladere 1.996
Yalıhüyük 1.678