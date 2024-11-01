Esenyurt Eylemine Katılmayan Üç Başkan

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde sorunlara yol açtı. Özer’in tutuklanmasının ardından, CHP, Esenyurt Belediyesi önünde gerçekleştirilecek eylem mitingine tüm il ve ilçe belediye başkanlarını programlarını iptal ederek katılmaları yönünde çağrı yaptı. Bu bağlamda 411 CHP’li belediye başkanı İstanbul’a davet edildi. Ancak bu başkanlardan üçü Esenyurt’taki eyleme katılmadı.

ESENYURT’A KATILMAYAN BAŞKANLAR

Eyleme katılmayan CHP’li başkanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yer aldı.

BURCU KÖKSAL’IN ZİYARETİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, il emniyet müdürlüğüne gerçekleştirdiği ziyareti gerekçe göstererek eyleme katılmadı.

TANJU ÖZCAN’IN PAYLAŞIMI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bolu’daki parkların ve çay dolu bardağın fotoğraflarını paylaştı. Özcan, “Bolumuzun yeşil alanlarını ve parklarını etkili bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimde 147 olan park sayımız, bugün 230’a ulaştı. Bu sayıyı daha da artıracağız.” notunu düştü.

MANSUR YAVAŞ’IN TUTUMU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP yönetimine bahane göstererek katıldığı bir cenaze töreninin ardından, akşam saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen açıklamada da konuşma yapmadı.