Esenyurt’ta 250 Bin TL’lik Hırsızlık

HIRSIZLIK OLAYI: SINIRLARI ZORLAYAN BİR PLAN

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yer alan Süleymaniye Mahallesi’ndeki bir iş yerinde, adeta sinema filmlerini aratmayacak bir hırsızlık olayı meydana geldi. Ispartakule Caddesi 728’inci Sokak’taki Ömer Ayaz’a ait iş yerine giren şüpheliler, tuvalet penceresinin camını kırarak içeri girdi. Dakikalar içinde ofisi talan eden hırsızlar, dikkat çekmeden hızlı bir şekilde hareket etti.

PLANLI VE SOĞUKKANLI HAREKETLER

Ofis bölümüne yönelen hırsızlar, değerli elektronik eşyaları ve kasaları tespit etti. Ele geçirdikleri bilgisayarlar, monitörler, takım çantaları ve bakır malzemeleri hızla topladıktan sonra, ilginç bir yöntemle çaldıkları eşyaları dışarıya çıkardı. Halat yardımıyla çalıntı malzemeleri yukarıda bekleyen diğer arkadaşlarına ulaştırarak, göz önünde olmadan hırsızlığı gerçekleştirmeyi başardılar.

HİSSEDİLEN ZARAR VE EMNİYETİN YARDIMI

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, güvenlik kameralarını incelediğinde olayın ne kadar iyi planlandığını fark etti. “Yüzlerini kapüşonla gizlemeye çalışmışlar ama eşkâlleri net bir şekilde belli oluyor. İçeri giren iki kişiyi gözcülük yapan iki kişi daha takip etti. Toplam dört kişilik bir ekip olarak hareket etmişler” dedi. Yaşanan hırsızlık sonucu zararlarının 230 ila 250 bin lira arasında olduğunu belirten Ayaz, güvenlik kamera kayıtlarını emniyet güçlerine sundu ve faillerin bir an önce yakalanmasını umduğunu dile getirdi. Şimdi, gözler olayın faillerini yakalamak için çalışan polis ekiplerine çevrildi.