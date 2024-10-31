esenyurt-ta-chp-ve-dem-ortak-mitingi

BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve sonrasında yerine kayyum atanmasının ardından CHP ve DEM Parti, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bir halk buluşması düzenliyor. Bu etkinliğe CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Mitingde ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılımcılara hitap etti. İmamoğlu, “Ahmet Özer başkanımız ile varmış gibi gösterilmek istenen terör örgütü ilişkisinin iddialarına baktım. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Ahmet Özer başkanımıza atılan iftiradır. Birileri onun hakkında ‘çözüm süreci’ne katkı sunabilir diye düşündüğü için Ahmet Özer başkanımızı terörist kabul edeceksek o süreci zamanında başlatan yetkilileri, kamu görevlilerini ne yapacağız? İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir.” diyerek durumu eleştirdi.