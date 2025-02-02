Esenyurt’ta Depo Yangını Söndürüldü

YANGININ YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

Yangın, Güzelyurt Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin depo alanında saat 06.00 civarında meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbarın ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için hemen müdahale eden ekipler, yangının büyümemesi için çevre ilçelerden destek talep etti.

SONUÇ VE GÜVENLİK DURUMU

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde söndürüldü. Yangın sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin hummalı çalışmaları, yangının daha fazla zarar vermesini önledi.