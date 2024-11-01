Esenyurt’ta Lüks Araç TIR’a Çarptı

KAZA TEM BAĞLANTI YOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu’nda bir otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Bu kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı ve bölgeden ilk görüntüler geldi. Olay, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu ile Hadımköy Yolu’nun kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CFR 896 plakalı otomobil, M.K. tarafından kullanılan 41 U 2665 plakalı TIR ile ışıklı kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİL TIR’IN ALTINA GİRDİ

Kaza sonucunda TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. TIR şoförü M.K. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, bir çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili incelemelerini başlattı.