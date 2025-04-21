Esenyurt’ta Tekel Cinayeti Davasında Karar

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Temmuz 2023’te yaşanan silahlı tekel kavgasında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır ile ilgili dava sona erdi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya müştekiler ve avukatları da katıldı. Olayın tanıklarından biri olan Mehmet Erzen, yaşananları “CİNAYET PLANLIYDI, KARDEŞİM KURBAN OLDU” şeklinde ifade etti. Erzen, olayın, uzun süredir devam eden bir husumetin sonucu olduğunu savundu ve “Olay günü dükkânı basmak üzere organize olmuşlardı. Benim kardeşim göz göre göre öldürüldü.” dedi.

Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanıklardan Tarık Özer, kendisini savunurken “AYAKLARINA ATEŞ ETTİM, ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU” dedi. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını, sadece silahı elinden almak istediğini ifade etti. “Şuurumu kaybettim, sadece canımızı kurtarmaya çalıştım” dedi. Azat Özer ise olay anında amcası ve babası tarafından çağrıldığını, yaşananları tam olarak hatırlamadığını belirtti. “Hayatını kaybedenleri tanımıyordum bile.” diyerek tahliyesini istedi. Murat Özer ise kendisini savunarak “TAVUĞU BİLE KESEMEM, CİNAYETLE SUÇLANIYORUM” diyerek olay yerinde sadece kendini savunduğunu öne sürdü.

Mahkemede Gergin Anlar

Karar duruşmasında gergin anlar yaşandı. Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, kardeşi Yunus Emre Erzen’i kaybeden Mehmet Erzen, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle çıkarıldı. Erzen, sanık avukatlarına su şişesi fırlatarak tepkisini gösterdi. Sanık avukatları müvekkillerinin suça karışmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’i, Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen’in öldürülmesi suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca aynı sanıklar, Yusuf Erzen’e yönelik eylemleri nedeniyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11’er yıl hapis cezası aldı. Tarık ve Azat Özer ayrıca “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer dört sanık, “suçluyu kayırma” suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Geriye kalan sanıklar ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 28 Temmuz 2023 gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Baray Tekel – Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde gerçekleştiği belirtildi. İddianameye göre, taraflar arasındaki silahlı çatışmada Yunus Emre Erzen vücuduna isabet eden 8 kurşun ile, Batuhan Bayındır ise 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayda müşteki Yusuf Erzen ve sanıklardan Murat Özer de yaralandı. Savcılık, sanıklar hakkında çeşitli suçlamalarla 31 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.