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Esenyurt’ta Yangın! Kadın Camdan Atladı

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YANGIN NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Koza Mahallesi’nde, Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı bir binanın 8’inci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alarm verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADIN CAMDAN AŞAĞI ATLADI

Yangın anında evde bulunan 37 yaşındaki E.D., alevlerin arasında kalınca panikleyerek kendini pencereden boşluğa bıraktı. İtfaiyenin aşağıda açtığı brandanın üzerine düştüğü ifade edilen kadının durumu ağır olarak bildirildi. Yaralı E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın ise, ekiplerin bir saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Yangın yüzünden kadın 8. kattan atladı

İstanbul Esenyurt'taki bir sitede çıkan yangında E.D. alevler karşısında panikleyerek kendini camdan atlattı. İtfaiyenin branda açması sonucu ağır yaralandı, yangın bir saatte kontrol altına alındı.
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