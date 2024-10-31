Esenyurt’ta Yeni Başkan Vekili Atandı

YENİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AÇIKLANDI

İstanbul Valiliği, Ahmet Özer’in yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak yeni bir atama yaptığını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte Esenyurt Belediye Başkan Vekili netleşti.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Yeni atama ile birlikte, “Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Esenyurt Belediyesi Başkan vekilliği konusunda detaylar da araştırılıyor.

ESENYURT’TA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Esenyurt Belediye Başkan Vekili kim olduğu, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından netleşti. Yeni atamanın kim olduğu hakkındaki bilgiye ulaşmak için gözler resmi açıklamalarda.