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Esenyurt’ta Yeni Toplantı Kararları Alındı

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TOPLANTIDA KONUŞULAN ÖNEMLİ GÜNDEMLER

Can Aksoy’un belediye encümeninin memur üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, vatandaşların ilgisini çeken konular üzerinde alındaki önlemler ele alındı. Bu toplantıda, engelli çocuklar için parkların inşa edilmesi gündeme geldi. Ayrıca, pazarlara dileyen vatandaşların kilo ölçümlerini gerçekleştirebileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi konusu da konuşuldu.

PİYASA DÜZENİ İÇİN ALINAN KARARLAR

Toplantıda ayrıca, pazar alanlarında kadınların erişim sağlayabileceği sıhhi alanların düzenlenmesine yönelik adımlar atılması planlandı. Bunun yanı sıra, “Alo Zabıta” hattı kurulması ile pazar nizamının sağlanması amaçlanıyor. Bu kararlar, ilgili alanlarda hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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