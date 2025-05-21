Eser’i Katleden Eski Koca Yakalandı

KADIN CİNAYETİ YENİ BİR KANIT OLDU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede kadın cinayetinin gerçekleştiği bildiriliyor.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca’nın yanına gelen eski eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açıyor.

Saçmaların hedefi olan Karaca’ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yapıyor ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor.

ZANLI KAÇTI

Olayın ardından katil zanlısı eski eş, silahı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendiriliyor.

POLİS HIZLA ZANLIYI YAKALADI

Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, diğer polisler şüpheli A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.