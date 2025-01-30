Eşi İçin Söylediği Sözler Şaşırttı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

29 Ocak 2024 tarihinde Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde trajik bir olay gerçekleşti. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine, “Seher’i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok” şeklinde bir mesaj attı. Bu mesajı alan kız kardeş, durumu çiftin oğlu Hüseyin Kındaç’a iletti. Hüseyin, eve geldiğinde annesini mutfakta kanlar içinde bulup, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN GELİŞİ

Sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde, 2 çocuk annesi Seher Kındaç’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ciddiyeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hemen soruşturmaya başladı. Turgay Kındaç, cinayet suçlamasıyla 1 gün içinde yakalandı ve gözaltına alındı.

TURGAY KINDAÇ’IN İFADELERİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Turgay Kındaç, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ifade etti. “Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum” diye belirtti. Turgay Kındaç, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından tutuklandı.