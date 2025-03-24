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Eşi Tarafından Silahla Vuruldu, Kurtarılamadı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında, 65 yaşındaki A.E. ile eşi 49 yaşındaki N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın sona ermesinin ardından A.E., silahı ile eşi N.E.’ye ateş açıyor.

KADININ DURUMU VE MÜDAHALELER

Ateş sonucu ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybediyor.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

Olayın ardından jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.E.’yi yakalamak için hızlıca operasyon başlatıyor. Bu üzücü olay, çevrede büyük bir dikkat ve endişe ile karşılanıyor.

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