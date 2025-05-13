Esila Ayık’a ceza talebi belirlendi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU SONRASI SORGU TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamenin hazırlanması, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirildi. Suçlamalar, 8 Nisan günü Kadıköy’de düzenlenen bir eylemle ilgili olarak gündeme geldi.

DÖVİZLERDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI

İddianamede, “Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz” konulu etkinlikte dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin arasında Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık’ın yer aldığı ifade edildi. Başsavcılık, söz konusu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin bulunduğunu belirtti. Üç kişi hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, İBB’ye yönelik yapılan operasyonlar Saraçhane’de protesto edildi.

ESİLA AYIK: FOTOĞRAF İÇİN GİTTİM

Bir aydan fazla süreyle Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esila Ayık, programın amacının fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi. İddianamede yer alan savunmasında Ayık, “Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu.

ARDA ÖĞÜŞLÜ: KONSER İÇİN GİTMİŞTİM

Arda Öğüşlü, etkinliğe konser için katıldığını ve “Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım.” diyerek savunma yaptı. İddianamenin Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından üç şüpheli hakkında yargılama süreci başlayacak.