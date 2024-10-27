Eşinin Mirasını Almaması Öldürdü

KONYA’DA TRAJİK OLAY

Konya’da, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i (45) 18 bıçak darbesiyle öldüren Abdullah Küçüktaşdemir’in (47) ifadesi gün yüzüne çıktı. Küçüktaşdemir, daha önce eşini ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” diye konuştu. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi’nde, bir apartmanın önünde yaşandı.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir kız öğrencisine özel ders vermek amacıyla gittiği evin apartman girişinde, ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Küçüktaşdemir, eşini vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir gözaltına alındı.

3 yıl süren evliliklerinde ayrı yaşayan çiftin geçmişte boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir’in daha önce eşi tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu nedenle şikâyette bulunduğu, ancak şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Küçüktaşdemir’in cenazesi, Beyşehir ilçesinde dün toprağa verildi. Abdullah Küçüktaşdemir, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak ifadesinde boşanmak istemediğini, eşinin ise boşanmak istediğini savunarak, “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” dedi.