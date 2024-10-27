Eşinin Mirasını Reddetti, Katiletti!

OLAYIN GELİŞİMİ

Konya’da, ayrı yaşayan öğretmen Ebru Küçüktaşdemir, 18 bıçak darbesiyle öldürüldü. Abdullah Küçüktaşdemir’in ifadesine göre, olay Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi’ndeki bir apartmanın önünde gerçekleşti. Ebru Küçüktaşdemir, bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde, aynı zamanda eşi olan Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Yapılan konuşma tartışmaya dönüştü ve tartışma büyüdü. Abdullah Küçüktaşdemir, eşini vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Çevredeki kişiler durumu ihbar etti ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ebru Küçüktaşdemir, ne yazık ki kurtarılamadı. Abdullah Küçüktaşdemir, olay sonrası gözaltına alındı.

HEDEF ALMA İDDİALARI

3 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin daha önce boşanma davası açtığı ancak sonrasında vazgeçtiği biliniyor. Ebru Küçüktaşdemir’in, eşi tarafından ‘ölümle’ tehdit edildiği için şikayetçi olduğu ve ardından bu şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Cenaze, dün Beyşehir ilçesinde defnedildi. Abdullah Küçüktaşdemir, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İfadesinde, eşinin boşanmak istediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını belirtti. “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” şeklinde konuştu.