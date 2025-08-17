Esirlerin Serbest Kalmasını Engelliyorlar

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrailli esir yakınlarının çağrısının ardından halkın genel greve gitmesinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam etmesine yol açtığını belirtti. Gazze kentinin işgali konusundaki kararlılığını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi’nin “tehdit olmaktan” çıkarılması gerektiğini ifade etti.

esirlerin serbest kalmasını geciktiriyor

Netanyahu, Gazze’ye yönelik 22 aydır süren saldırıların, “Hamas’ı yenmeden” sona ermeyeceğini, bu durumun Gazze’deki hareketin “tavrını sertleştirip esirlerin serbest kalmasını geciktireceğini” iddia etti. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentinin işgali kararı sonrası Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle, haftanın ilk iş gününde düzenlenen genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere birçok şehirde gösteriler yapıyor.

israil’de halk genel grev yapıyor

İsrailli esir ailelerinin ilan ettiği genel grev, ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ve muhalefet partisinin destekleriyle gerçekleşiyor. Gazze’de ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu yüzünden çıkmaza girmiş durumda. Temmuz’un son haftasında İsrail, Gazze’den çekilme, saldırıları sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi ana konularda taviz vermediği için, Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden geri çekilmişti.

israil’in tutumu nedeniyle tıkanan müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirtip, Doha’daki ateşkes görüşmelerini yürüten ekibinin “danışma amacıyla” geri çağırma kararını aldığını açıkladı. Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu ifade etse de, İsrail’in geçici bir ateşkes önerisi dışında bir teklifi kabul etmediğini vurguladı. İsrail, bunun üzerine Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmediğini savundu. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine karar vermişti.