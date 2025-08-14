Eski Astronotlar Tepkiler Göstermekte

BÜTÇE KESİNTİLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun zaman boyunca dile getirdiği hedeflerden biri, NASA yerine özel uzay şirketlerine yatırım yapma isteğiydi. Bu çerçevede, NASA’nın başına Trump’a yakın kişilerin getirilmesi planlandı. Havacılık dergisi Aviation Week’in haberine göre, Trump yönetimi NASA’da ciddi bütçe kesintileri uygulamak için hazırlık yapıyor.

BÜTÇE YARIDA KESİLECEK

Yönetimin, 2026 mali yılı için öngördüğü bütçe, NASA’nın bilim direktörlüğünün bütçesini yaklaşık yüzde 50 azaltmayı ve binlerce çalışanı işten çıkarmayı içeriyor. Bu durum, iklim değişikliğini inceleyen iki uydu görevlerinin iptali de dahil olmak üzere birçok bilimsel misyonun sona ermesini beraberinde getirecek. Futurism’in aktardığına göre, NASA Bilim Misyon Direktörlüğü’nden Nicola Fox, “Şu anda başkanın bütçesinde bize ayrılan kaynakların sınırları içinde plan yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TALEPLER HIZLANIYOR

Trump’ın tekrar göreve başlamasından bu yana geçen yedi buçuk ayda, NASA üzerinde yüzde 25’lik genel bütçe kesinti baskısı oluştu. Los Angeles Times’ın aktardığına göre, ajansa bu kesintiler konusunda neredeyse hiç söz hakkı tanınmadı. Bu duruma tepki gösteren birçok NASA çalışanı, görevlerinden istifa etti. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek 2026 bütçesi Kongre onayı olmadan kesinlik kazanmayacak. Ancak Trump yönetiminin planlarını hızla uygulamak üzere harekete geçtiği ifade ediliyor.

TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kongre’de bu kesintilere karşı güçlü bir muhalefet söz konusu. Senato’nun tahsis komitesi, NASA’nın 2026 bütçesini 24,9 milyar dolar olarak belirleyen ve mevcut seviyeyi koruyan bir alternatif öneride bulundu. Ancak bu karşı teklifin akıbeti henüz belirsiz. Uzmanlar, bilim direktörlüğü için bu kesintilerin “yok oluş seviyesinde bir tehdit” oluşturduğunu belirtiyor. Uzay araştırmalarında yıllar boyunca sağlanan birikimin tehlikeye girebileceği vurgulanıyor. Kongre’nin hızlıca harekete geçmemesi durumunda, Trump’ın “dar” bütçesinin yürürlüğe gireceği ve NASA’nın bilim programları için “çok kötü” sonuçlar doğuracağı öne sürülüyor.