“Eski Başkan 2 Yıl İçinde Geliyor!”

GALATASARAY CAMİASINI SARSAK BİR İDDİA

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı camiayı derinden etkileyecek bir iddiada bulundu. Yeni Açık YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, eski bir Galatasaray başkanıyla gerçekleştirdiği bir diyaloğu paylaşarak, bu kişinin iki yıl içerisinde kulübün başkanı olabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, mevcut kadronun yetersizliği ve bazı yöneticilerin olumsuz tavırları hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu.

YÖNETİMDEKİ OLUMSUZ TUTUMLAR

Şaş, mevcut yönetimde bazı isimlerin Galatasaray’a zarar verdiğini vurguladı. “Her maçtan sonra açıklama yapan, Fenerbahçe’nin lige sarılmasını sağlayan saçma sapan işler oluyor” diyen Şaş, bu davranışların kulübün imajına ve rekabet gücüne olumsuz etki yaptığını ifade etti. X platformundaki taraftarlar, Şaş’ın eleştirilerini desteklerken, bazıları hangi yöneticilerin eleştirildiğini merak etti. Şaş’ın, eski başkanın bu sorunlara çözüm üretebileceğine inandığı dikkat çekiyor.

KADRODAKİ YETERSİZLİKLER

Hasan Şaş, Galatasaray’ın mevcut kadrosunu da eleştirerek, “Şu andaki kadro, üç günde bir maç oynamaya ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye müsait değil” yorumunu yaptı. Gelecek sezon için köklü değişikliklerin şart olduğunu ifade eden Şaş, özellikle forvet hattına dikkat çekerek, “Osimhen olmazsa, onun ayarında bir santrfora ihtiyaç var. Morata ile devam edilmez. Icardi’ye de güvenmeyin, nasıl döneceği belli değil” ifadeleriyle teknik direktör Okan Buruk’un işlerinin zor olduğunu ima etti. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın transfer stratejisi üzerine tartışmaları körükledi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Hasan Şaş’ın açıklamaları, Galatasaray camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada #HasanŞaş ve #GalatasarayBaşkanı etiketleriyle Şaş’ın iddiasını tartışmaya açtı. Bazı taraftarlar, eski bir başkanın geri dönmesinin kulübü toparlayabileceği düşüncesindeyken, diğerleri mevcut yönetimle yola devam edilmesi gerektiğini savundu. Şaş’ın kastettiği eski başkan ise merak konusu oldu. Ünal Aysal’ın 2021 yılında başkanlık düşünmediği açıklaması ve Adnan Polat’ın Florya projesinde aktif rol alması, spekülasyonları bu iki isim üzerine yoğunlaştırdı.