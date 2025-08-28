Eski Başkan Saldırıya Uğradı, Ölüm!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

İstanbul’da dün akşam saat 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede önemli bir olay yaşandı. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANIN KAÇIŞI VE EMNİYET EKİPLERİ

Saldırgan olayın ardından hızla oradan uzaklaştı. Olayı görenler durumu yetkililere bildirdi ve bunun üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALELERİN YETERSİZ KALMASI

Sağlık ekipleri Tuncay Meriç’in başından vurulmuş ağır yaralı olduğunu belirleyerek, onun hastaneye taşınmasına karar verdi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuncay Meriç hayatını kaybetti.

POLİSİN ÇALIŞMALARI VE TANIK AÇIKLAMALARI

Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için yoğun çalışmalar başlattı. Tuncay Meriç’in saldırıya uğradığı anlar kafenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” ifadelerini kullandı.