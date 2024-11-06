“Eski Başkan Trump Oyunu Kullandı”

AMERİKA’DA BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN SANDIKLAR AÇILDI

Amerika’da halk, günümüzde 60’ıncı başkanlık seçimi için oy verme işlemi gerçekleştiriyor. Oy verme eyleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00 itibarıyla başladığı ülkede seçmenler, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında tercih yapıyor. Cumhuriyetçilerden aday olan Donald Trump, oy kullanmak üzere Florida’ya hareket ediyor.

TRUMP OYUNU KULLANDI

Donald Trump, Palm Beach bölgesinde eşi Melania Trump ile birlikte oyunu kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Kendimi çok rahat hissediyorum… Ve çok sayıda Cumhuriyetçinin güçlü bir şekilde sandığa gittiği anlaşılıyor” diye belirtiyor.

SEÇİMLE İLGİLİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Uzun kuyrukların oluşmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Trump, “Çok iyi gittiğimizi duydum” ifadelerini kullandı. Seçim sürecine dair olumlu bir hava içerisinde olduğunu açığa çıkarıyor.