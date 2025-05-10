Eski Çalık Holding Çalışanı Darp Edildi.

İSTANBUL’DA ÇALIK HOLDİNG ÖNÜNDE YAŞANAN OLAY

İstanbul Şişli’deki Çalık Holding’in binası önünde 9 Mayıs 2025’te gerçekleşen olay, Türkiye kamuoyunun gündeminde geniş yankı buldu. Eski çalışan Erol Eğrek (49), 10 yıl önce görev yaptığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığını iddia ettiği 7 milyon TL’lik tazminat nedeniyle holdingin Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki binasına gitti. Eğrek, ruhsatlı silahıyla bina önündeki saksıya 3 el ateş ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı, burada yaşamını yitirdi.

OLAYIN SEBEPLERİ VE GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Eğrek’in silahla ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan soruşturma sonucunda, 49 yaşındaki eğrek’in ruhsatlı silahıyla holding önündeki bir saksıya ateş açtığı tespit edildi. Görevli güvenlik personeli, Eğrek’in elindeki silahı aldı ve durumu yetkililere bildirdi. Eğrek, silahı ateş etme sebebi olarak şirket sahibiyle görüşmek istediğini, bu talebinin reddedilmesi üzerine böyle bir eylemde bulunduğunu açıkladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Darp raporu işlemleri için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülen Eğrek, burada baş, boyun ve göğsünde ağrı hissetti. Kısa bir süre sonra fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Çalık Holding, olay hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Eğrek’in 10 yıl önce azınlık hissedarı olduğu yurt dışındaki fabrikada çalıştığı, daha sonra tüm haklarını alarak şirkete veda ettiği ifade edildi. “Ancak şu ana kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair çeşitli asılsız iddialarla adli ve idari makamlara suçlamalarda bulunmuştur.” denildi. Şirket, sürecin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirilmesi adına resmi makamlara yapılan açıklamaların dışındaki yorumlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan hukuki süreçle ilgili güncellemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.