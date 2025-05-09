Eski CEO Hakkında Beraat Kararı Verildi

DAVA AÇILDI

Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal hakkında, çalışanlarına ramazan ayının kutlanmaması üzerine gönderdiği mail nedeniyle “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması bugün İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya sanık Cem Köksal avukatıyla katıldı. Kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu bildiren Köksal, “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” şeklinde ifade verdi.

MAIL SEBEBİYLE ŞİKAYET OLDU

Olay günü akşam saatlerinde Ergün Güler’in mesajını gördüğünü ve birkaç dakika sonra kurumsal iletişim müdürüne konuyu sorduğunu belirten Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün beye yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” dedi. Hakim, Köksal’a mesajın neden kendisini rahatsız ettiğini sordu. Köksal, “Kurumsal olarak her yıl kutlanacak günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mailinden yayınlanır. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması çok önemlidir. Buna uyulmadığını teyit edince Ergün beye dostça bir uyarı yapma gereği duydum. İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkisinde değiliz. Ramazan ayının kutlanması değil, kurumsal prosedürle alakalıdır” şeklinde yanıtladı.

ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Dava sürecinde mağdur sıfatıyla ifade veren Vestel CEO’su Ergün Güler, Cem Köksal ile 25 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti. Güler, “Abi kardeş gibi çalıştık. Nitekim 25 yıl boyunca ne bana ne de kimseye karşı inanç düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından bir eylemi olmamıştır. Şikayetçi değilim” dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Cem Köksal’ın üzerine atılı “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastı olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.