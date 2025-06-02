Eski cihazlar için WhatsApp desteği sona erdi

WHATSAPP ESKİ İŞLETİM SİSTEMLERİNİ DESTEKLEMEYECEK

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güvenlik açıklarını en aza indirmek amacıyla eski işletim sistemlerini artık desteklememe kararı aldı. Geçiş sürecinin aslında Mayıs 2025’te başlaması planlanmıştı, ancak Meta, kullanıcıların cihazlarını güncellemeleri ya da sohbetlerini yedeklemeleri için ek süre tanımak amacıyla değişikliği Haziran’a erteledi. Artık bu eski cihazlarda WhatsApp çalışmayacak.

YENİ İŞLETİM SİSTEMİ GEREKİYOR

Yeni dönemde uygulamayı kullanmak için iOS 15.1 ve üzeri ya da Android 5.1 ve üzeri bir işletim sistemi gerekiyor. Bu sürümün altında kalan telefonlar ise uygulamayı çalıştıramayacak. 1 Haziran itibarıyla WhatsApp desteği sona erecek olan cihazlar arasında şunlar bulunuyor: iPhone 5s, iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, LG G2, Huawei Ascend P6, Moto G (1. nesil), Moto E (2014) ve Motorola Razr HD.

CİHAZLARINIZI GÜNCELLEYİN

Kullanıcılar, cihazlarının işletim sistemi sürümünü Ayarlar menüsünden kontrol edebilir ve mümkünse bir yazılım güncellemesi yaparak WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilir. Ayrıca, sohbet geçmişinin kaybolmaması için kullanıcılar, WhatsApp’ın destek dışı kalan cihazlarda mutlaka yedekleme yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği adımlarını izleyerek konuşmalar Google Drive veya iCloud’a kaydedilebilir.

GÜVENLİK NEDENİYLE ALINAN BİR KARAR

Meta, bu kararın en önemli sebebinin güvenlik olduğunu belirtiyor. Artık üretici firmalar tarafından yazılım desteği almayan cihazlar, siber tehditlere karşı daha savunmasız hale geliyor. WhatsApp da veri gizliliğini ve güvenliğini korumak adına yalnızca güvenli kabul edilen sistemlerle yollarına devam etmeyi tercih ediyor.