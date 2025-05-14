Eski Devlet Başkanı Jose Mujica Hayatını Kaybetti

PEPE MUJICA’NIN VEFATI

Uruguay’ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica, halk arasında “Pepe” adıyla tanınarak 89 yaşında hayatını kaybetti. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Mujica’nın başkent Montevideo’daki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

LATİN AMERİKA’DA BÜYÜK ETKİ YARATTI

Mujica’nın ölümü yalnızca Uruguay’da değil, tüm Latin Amerika’da geniş yankı uyandırdı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Mujica’nın “demokrasiyi savunmada örnek bir figür” olduğunu belirterek, toplumsal adalet ve eşitlik için verdiği mücadelenin hiçbir dönem sona ermediğini ifade etti.

HAPİSTEN BAŞKANLIĞA UZANAN BİR HİKAYE

1935 doğumlu olan Mujica, gençliğinde Marksist Tupamaros gerilla hareketine katıldı. 1960’lı ve 70’li yıllarda gerçekleştirdikleri siyasi eylemler nedeniyle uzun yıllar hapiste kaldı ve bu sürecin büyük bir kısmını yalnız hücrede, yer altındaki bir at yalığında geçirdi. Hapisteyken iki kez kaçış denemesi yaptı ve 1985’te demokrasinin yeniden inşasıyla serbest kaldı.

TOPLUMSAL REFORMLARA İMZA ATTI

Mujica, 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi boyunca LGBTİ+ evlilik, erken dönem kürtaj ve marihuana satışını yasallaştırarak Latin Amerika’da önemli reformları gerçekleştirdi.

MÜTEVAZİ YAŞAM TARZI

Başkanlık süresi boyunca halkla iç içe yaşayan bir yaşam tarzı benimseyen Mujica, resmi konutu kullanmayı reddetti ve Montevideo’nun banliyösünde mütevazı bir evde yaşamayı sürdürdü. Sık sık eski model Volkswagen Beetle’ıyla dolaşırken görüldü.

EKONOMİK BAŞARILAR VE HALK DESTEĞİ

Mujica’nın görev süresi boyunca, Uruguay ekonomisi 2008-2009 yılları arasındaki küresel kriz sonrasında ortalama %5 oranında büyüme gösterdi. Bu ekonomik başarı, Mujica’nın halk nezdindeki popülaritesini artırdı.

SİYASETTEN UZAKLAŞMADI

Lucia Topolansky ile evli olan Mujica, başkanlığı bıraktıktan sonra da siyasetten kopmadı. Çift, Latin Amerika’daki liderlerin yemin törenlerine katılmaya ve Uruguay’da sol adaylara destek vermeye devam etti.

SON SÖZLERİ VE YAŞAM FELSEFESİ

Mayıs 2024’te Reuters’a verdiği bir röportajda Mujica, “Hayat güzeldir ama yorar, yere düşersin. Önemli olan her düştüğünde yeniden ayağa kalkmaktır. Ve eğer öfken varsa, onu umuda dönüştür” sözleriyle yaşam felsefesini özetledi.