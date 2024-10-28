“Eski Devlet Başkanı Morales’e Suikast Tehdidi”

SALDIRI İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine yönelik bir “suikast girişimi” gerçekleştiğini, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Katıldığı bir radyo programında, yaşadığı olaya dair açıklamalarda bulundu. Morales, seyahat ettiği Chapare bölgesinde aracına en az 14 kez ateş edildiğini ve şoförünün yaralandığını aktardı. Ayrıca, olaydan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

SUÇLAMALAR VE TEPKİLER

Saldırıyı gerçekleştirenin Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce olduğunu öne süren Morales, “Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Bolivya’daki siyasi gerilimleri yeniden gündeme getirdi. Morales’in sözleri, ülkenin siyasi atmosferinde daha fazla tartışma yaratacak gibi görünüyor.