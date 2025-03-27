Eski Eşini Öldürdü, Sonra İntihar Etti

OLAYIN BAŞLANGICI

Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde taksi şoförü olan Haydar Duman, saat 19.00 civarında boşandığı eşi Damla Bakiler’in kızıyla birlikte, eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada, eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler ile bir tartışma yaşadı. Haydar Duman, bu tartışma sırasında yanındaki tabancayla anne ve kızlarına ateş etti. Olay sırasında Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığıldı. Duman, ardından bir yakınına telefon ederek, 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi. Aradığı kişi, durumu polise bildirerek olay yerine gelmesini sağladı.

POLİS MÜDAHALESİ VE İNTİHAR

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde, Duman’ın eve yaklaşmasına izin vermediği bilinmektedir. Telefonla çağırdığı akrabasına küçük kızı teslim eden Duman, polislerin ikna çabalarına karşılık vermedi ve aynı silahla intihar etti. İçeri giren polis ekipleri, kanlar içerisindeki dört kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde saldırgan Haydar Duman ile eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler’in hayatını kaybettiği, Selin Bakiler’in ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmaları yürüttü.

AİLE ÜYESİNDEN AÇIKLAMA VE TANIK GÖRÜŞLERİ

Haydar Duman’ın eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, “Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Olay anında orada bulunan ve Duman’ın arkadaşı ve komşusu olan Mümtaz Eles, “Geldiğimde pencerede başına tabanca dayamıştı. Polisler onunla konuşup ikna etmeye çalışıyordu.” şeklinde duygularını dile getirdi.