Eski Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

12 Kasım 2023’te Sultangazi’de yaşanan olayda, Tuncay Sağ eski eşi Pınar Bektaş’ın evine geldi. Çift arasında başlayan tartışma büyüyünce Tuncay Sağ, yanında taşıdığı silahla Pınar Bektaş’a ateş etti ve yaraladı. Silahın arızalanması sonucu, mutfaktan aldığı bir bıçakla Bektaş’ı boğazından keserek öldürdü. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Tuncay Sağ, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti.

DAVA SÜRECİ VE SANIK İFADESİ

İstanbul Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın ilk duruşmasında Tuncay Sağ, yanı sıra eski eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinnet geçirerek cinayeti gerçekleştirdiğini belirtti. Duruşmaya, hayatını kaybeden Pınar Bektaş’ın ailesi ve avukatları katılırken, Tuncay Sağ ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanık İfadeleri ve Duruşmanın Seyri

Duruşma, çiftin olay anında 9 yaşında olan kızları C.S.’nin pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasıyla başladı. Ardından çiftin büyük kızı Filiz Sağ tanık olarak dinlendi. Filiz Sağ, “O adama baba bile demek istemiyorum. Ama bize bir fiske bile vurmadı. Fakat anneme yaptıkları zaten bize yetiyordu. Hatta bir gün annemi yerde dövdüğüne ve bıçağı annemin boğazına dayayarak tehdit ettiğine şahidim. Ben şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması” şeklinde ifadede bulundu.