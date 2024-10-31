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Eski Eşinin Kardeşiyle Evlenmesi Üzerine

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DURUMUN FARKINA VARAN KOMŞULAR

Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürülmüş olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, cinayetle ilgili bir soruşturma başlattı.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞTI

Ayhan Sarıkaya, eski eşi tarafından çocuklarını görmediği gerekçesiyle bir televizyon programına çıkmıştı. Kardeşiyle evli olan eski eşi, canlı yayına bağlanarak Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini, sürekli şiddet gördüğünü ve sonrasında hapiste kaldığını anlattı. Kadın, ona son bir şans verdiğini ancak kabul edilmediğini ifade etti. Gerekli dönüş yokken, kayınbiraderiyle isteyerek evlendiğini ve çocuklarına babalık yaptığını da ekledi.

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