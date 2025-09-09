Eski Güvenlik Şefi, Meta’ya Dava Açtı

DAVA AÇILDI

WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, Meta’ya karşı California Kuzey Bölge Mahkemesi’nde dava açtı. Baig, WhatsApp üzerinde tespit ettiği güvenlik ve gizlilik açıklarının üst yönetime iletilmesine rağmen yeterli önem verilmediğini öne sürdü.

VERİ GÜVENLİĞİ SORUNU

Baig’in iddialarına göre, Meta bünyesindeki binlerce çalışan, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine kolayca erişebiliyor. Ayrıca, Meta’nın her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla etkili bir şekilde mücadele etmediği bilgisi paylaşıldı.

Baig, CEO Mark Zuckerberg dahil olmak üzere üst düzey yöneticileri doğrudan uyardığını ancak bu uyarının ardından Şubat ayında “misilleme” olarak işten çıkarıldığını savundu.

META’DAN CEVAP

Meta sözcüsü, Baig’in iddialarını reddetti. Açıklamada, Baig’in “düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığı” ve “ekibin sıkı çalışmalarını yanlış bir şekilde temsil ettiği” belirtildi.