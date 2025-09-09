Eski Güvenlik Şefi Meta’ya Dava Açtı

DAVA AÇILIYOR

WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, Meta’ya karşı California Kuzey Bölge Mahkemesi’nde dava açtı. Baig, WhatsApp’ta tespit ettiği güvenlik ve gizlilik açıklarının üst yönetimle paylaşıldığı halde dikkate alınmadığını iddia ediyor.

HASSAS VERİLERİN GÜVENLİĞİ RİSKE ATIYOR

Baig’in savlarına göre, Meta’nın bünyesindeki çok sayıda çalışan, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişim sağlıyor. Ayrıca, şirketin her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla yeterince mücadele etmediği belirtildi.

Baig, CEO Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere doğrudan uyarılarda bulunduğunu ancak bu girişimin ardından Şubat ayında “misilleme” olarak işten çıkarıldığını savunuyor.

ŞİRKETTEN YANIT VAR

Meta sözcüsü, Baig’in iddialarını sert bir şekilde reddetti. Açıklamada, Baig’in “düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığı” ve “ekibin sıkı çalışmalarını yanlış temsil ettiği” vurgulandı.