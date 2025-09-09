Eski Güvenlik Şefi Meta’ya Dava Açtı

WHATSAPP’IN ESKİ GÜVENLİK ŞEFİNDEN DAVA

WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, Meta’ya karşı California Kuzey Bölge Mahkemesi’nde dava açtı. Baig, WhatsApp’ta tespit ettiği güvenlik ve gizlilik açıklarının üst yönetime iletilmesine rağmen, bu konuların dikkate alınmadığını belirtiyor.

ÇALIŞANLARIN HASSAS VERİLERE ERİŞİMİ

Baig’in iddiasına göre, Meta bünyesindeki binlerce çalışan, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine rahatça erişebiliyor. Ayrıca, her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla yeterince mücadele edilmediği ifade ediliyor.

ZUCKERBERG’E YAPILAN UYARI VE İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ

Baig, CEO Mark Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticilere doğrudan uyardığını, ancak bu uyarının ardından Şubat ayında “misilleme” olarak işten çıkarıldığını savunuyor.

META’DAN YANIT

Meta sözcüsü, Baig’in iddialarını reddetti. Açıklamada, Baig’in “düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığı” ve “ekibin sıkı çalışmalarını yanlış temsil ettiği” ifade ediliyor.

